Система-на-чипе, которой будут оснащены в будущем году большинство флагманских смартфонов на Android, получила название Snapdragon 855. Об этом ее производитель, компания Qualcomm, сообщила на ежегодном Snapdragon Tech Summit, передает Engadget.

Подробные характеристики чипа Qualcomm пока держит в секрете, известно лишь, что он будет производиться по 7-нм технологическому процессу — как и Apple A12 или Huawei HiSilicon Kirin 980.

Компания сочла необходимым сообщить пока, что Snapdragon 855 сделает возможной передачу данных на "многогигабитных" скоростях благодаря интегрированному 5G-модему. Сети четвертого поколения (LTE) в идеальных условиях при поддержке операторским и абонентским оборудованием всех новейших технологий могут обеспечить скорости чуть выше 1 Гбит/с.

Поддержка 5G — самый главный козырь нового чипа Qualcomm, но для подавляющего большинства потенциальных покупателей будущих смартфонов со Snapdragon 855 она окажется бесполезной. В ближайший год коммерческие 5G-сети заработают в некоторых крупных городских агломерациях США и ряда других развитых стран, однако вряд ли они успеют охватить территории, где проживает более пары процентов населения Земли.

Другой выдающейся особенностью Snapdragon 855 в Qualcomm называют заметно увеличившуюся (до 3 раз по сравнению с прошлым Snapdragon 845) производительность в вычислениях, использующих алгоритмы искусственного интеллекта. Новый интегрированный в систему-на-чипе процессор изображения обладает функциями машинного зрения, то есть способен распознавать, что именно снимает камера смартфона, и соответствующим образом обрабатывать данные с фотосенсора для получения максимально качественного изображения.