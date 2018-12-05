Microsoft представил "живые" субтитры в Skype и PowerPoint. Они в первую очередь призваны помочь людям с нарушением слуха. В основе технологии – нейросеть, которая переводит голос в текст.

Она поддерживает 12 языков: английский, французский, немецкий, испанский, есть даже русский и китайский. Причем важно, что в Skype субтитры доступны не только для разговора вдвоем, они доступны для групповых звонков, а также звонков со Skype на мобильный телефон.

Сейчас субтитры автоматически меняются по ходу беседы, но скоро Microsoft обещает сделать возможным вынесение их в отдельное окно. Это позволит следить за всем ходом диалога.

А теперь про успехи в новых медиа. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых видеоблогеров. Его возглавил семилетний мальчик Райан. Его родители ведут канал Ryan ToysReview – обзоры игрушек от Райана. Подробности – в программе Вести.net.