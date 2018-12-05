Российский поисковик "Яндекс" представил собственный смартфон на Android — "Яндекс.Телефон". В аппарат встроен голосовой помощник "Алиса", а часть стоимости в 17990 рублей "возвращается" в виде полугодовой подписки "Яндекс.Плюс", купона на "Яндекс.Такси" и кэшбека на покупки, оплаченные "Яндекс.Деньгами".

Как утверждает "Яндекс" в своем официальном блоге, компания решилась на выпуск собственного аппарата, стремясь дать новый "дом" своему голосовому помощнику, "Алисе". Кроме того, на "Телефон" предустановлены другие сервисы "Яндекса". В качестве операционки используется Android 8.1 с графической оболочкой "Яндекс.Лончер".

Разблокировать телефон по голосу пользователя "Алиса" пока не умеет, так что для максимально комфортного использования (когда телефон просто лежит рядом, вы произносите фразу "Слушай, Алиса", и помощник готов отвечать на вопросы и выполнять команды) придется настроить SmartLock или вовсе отказаться от блокировки экрана кодом.

"Алиса" также пытается предугадать, какая информация пригодится пользователю в будущем, отображая ее в карточках-подсказках на домашнем экране и на экране блокировки. Например, так владелец "Телефона" узнает, сколько займёт дорога на работу с учётом пробок, какой погоды ждать завтра и надвигается ли сильный дождь или снегопад. При подключении к "Телефону" наушников (присутствует 3,5-мм аудиоразъем и улучшающий звучание чип Qualcomm Aqstic) "Алиса" предложит музыку в тему.

"Яндекс.Телефон" заключен в корпус из алюминия с задней панелью из стекла Gorilla Glass. Смартфон оснащается 5,65-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD (они займут слот для второй SIM-карты). Емкость аккумулятора, для зарядки которого используется порт USB-C — 3050 мА*ч.

У "Телефона" две камеры — основная из двух модулей, на 16 и на 5 мегапикселей, и фронтальная 5-мегапиксельная для селфи, которая также оборудована вспышкой. Датчик отпечатков пальцев позволяет разблокировать смартфон прикосновением, а интерфейс NFC — совершать бесконтактные платежи. Габариты устройства 150,1 мм × 72,5 мм × 8,28 мм, а вес —163 г.

"Яндекс.Телефон" можно будет купить начиная с 6 декабря в "Магазине и музее Яндекса", а с 7 декабря — на маркетплейсе "Беру", в салонах "Билайна" и в розничных сетях "М.Видео" и "Эльдорадо". Устройство стоит 17 990 рублей, однако пользователь получает вместе с ним полугодовую подписку "Яндекс.Плюс" (стоимостью около 1000 рублей), 300-рублевый купон на Яндекс.Такси, 500 рублей на счет в "Яндекс.Деньгах" и 10-процентный кэкешбэк на покупки, оплаченные Деньгами, в течение трёх месяцев на максимальную сумму в 2000 рублей. Так что, если воспользоваться всеми бонусами, реальная стоимость смартфона окажется менее 15 000 рублей.