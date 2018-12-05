Компания Huawei готовит к релизу смартфон с камерой, которая сможет захватывать объемные фотографии. Аппарат под рабочим именем Princeton будет представлен до конца декабря, а в продажу поступит несколько недель спустя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям агентства, датчики изображения для новинки Huawei предоставит Sony. Находящийся внутри камеры ToF-сенсор позволяет точно высчитывать глубину и дистанцию до объекта, измеряя отражаемый от поверхности свет.

Помимо захвата объемных снимков, которые можно рассматривать с разных сторон, новая камера Huawei позволит создавать 3D-модели людей и предметов и использовать их в приложениях дополненной реальности. Помимо этого, пользователи смогут по-новому взаимодействовать с играми и программами, жестикулируя перед камерой.

За работу функции распознавания лица Face ID в "айфонах" тоже отвечают 3D-датчики, но технология используется другая — Structured Light, измеряющая глубину на более коротких расстояниях. Дальнобойность ToF-сенсора Sony, который излучает в пространство диффузионный луч и принимает отраженный сигнал, более высока.