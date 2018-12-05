Компания Apple зарегистрировала авторские права на взаимозаменяемые и "универсальные" наушники, оснащаемые биометрическими датчиками. Как отмечается в патенте, вкладыши подойдут к любому строению уха: выполненные из пенообразного материала, будущие AirPods будут заполнять ушной канал по мере достижения оптимальной формы.

Надежная посадка и плотное прилегание к коже также необходимы для точной работы сенсоров, отслеживающих параметры состояния здоровья. От жесткого пластика, из которого выполнены нынешние AirPods и EarPods, скорее всего, компания откажется.

В документе говорится, что оба наушника должны обладать симметричной формой. Благодаря этому Apple сможет удешевить производство AirPods, а пользователи — надевать их, не обращая внимания на маркировку L и R — алгоритмы самостоятельно подстроят звучание под нужное ухо. При утере одного из вкладышей можно будет купить любой другой.

2-е поколение AirPods выйдет в I-м квартале 2019-го, рассказал на этой неделе аналитик TF International Securities Мин Чи Куо. Новая модель будет поддерживать функцию беспроводной зарядки и обновленные спецификации Bluetooth. Ранее СМИ сообщали, что AirPods 2 оснастят улучшенным беспроводным чипом W2, а пользователи смогут активировать ассистентку Apple фразой Hey Siri ("Привет, Siri"), не прикасаясь к устройству.

AirPods 3 c биометрическими функциями увидят свет в 2020 году. По словам Куо, их исполнят в "абсолютно новом дизайне". Вероятно, именно в этой модели Apple реализует поддержку некоторых технологий, упоминаемых в патенте.

Как говорит эксперт, работу над беспроводными наушниками ведут и основные конкуренты Apple — Amazon и Google. По его прогнозу, модели с поддержкой "Ассистента" и Alexa выйдут во второй половине 2019-го, а их совокупные продажи составят 10–20 миллионов штук к концу того же года.