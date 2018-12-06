Группа медиков Технологического института Джорджии и Университета Эмори в Атланте (США) разработала мобильное приложение, позволяющее диагностировать анемию (или малокровие — пониженную концентрацию гемоглобина в крови) без забора крови. Благодаря ему пользователь, не сдавая анализы, может легко выявить симптомы "нехватки крови", просто сфотографировав пальцы рук.

Анемия — нарушение в человеческом организме, при котором уменьшается количество эритроцитов и гемоглобина в крови. Для малокровия характерны повышенная утомляемость, сердечно-сосудистые заболевания и осложнения во время беременности. От малокровия страдают свыше 2 миллиардов человек по всему миру (данные ВОЗ), преимущественно женщины репродуктивного возраста и дети.

Чаще всего анемия встречается в развивающихся странах, усугубляется малярией, ВИЧ и другими инфекционными болезнями, а также нехваткой железа и витаминов. Диагностика малокровия требует образцов крови и дорогостоящего лабораторного оборудования, что обычно недоступно жителям бедных регионов с низким уровнем дохода.

Программа, разработанная американскими учеными, позволяет определить симптомы анемии неинвазивным путем. После того как пользователь сфотографирует пальцы рук на камеру смартфона, в дело вступают алгоритмы обработки изображения, которые оценивает концентрацию гемоглобина на основе цвета и формы ногтей (на анемию могут указывать бледный и беловатый цвет, углубления и трещины в ногтевых пластинах).

Эффективность приложения показало исследование, в котором приняли 337 людей с различными заболеваниями крови и 72 здоровых человека. По итогам 4-недельного тестирования компьютерные алгоритмы оценили уровень гемоглобина точнее, чем врачебный осмотр. Разработчики говорят, что программа не заменит анализа крови, но поможет понять, нужно ли проводить лабораторное исследование без похода в клинику.