Компания Asus объявила о доступности смартфона ZenFone Max (M2) на российском рынке. Новый "дзенфон" отличается 6,3-дюймовым дисплеем без рамок и емкой батареей на 4000 мА*ч. Купить его можно за 12 990 рублей.

ZenFone Max (M2) комплектуется 14-нм процессором Snapdragon 632 с восемью ядрами, сканером отпечатков на задней панели, модулями Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2. Экран с разрешением HD+ (1520х720 пикселей) занимает 88% лицевой площади.

Батареи хватит на 21 час непрерывного воспроизведения видео или до 22 часов веб-серфинга, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе Asus. Основных камер две: 13-мегапиксельная (f/1,8) и вспомогательная 2-мп с поддержкой портретного режима с оценкой глубины резкости сцены. Спереди размещена 8-мп "фронталка" с функцией распознавания лица.

У устройства три слота: два отведены под "наносимки", третий — под microSD-карту объемом до 2-х терабайт. LTE-сети поддерживают оба слота, но только одна SIM-карта может подключаться к 4G одновременно. Работает аппарат на "чистой" Android 8.1 (Oreo).

Вариант ZenFone Max (M2) с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обойдется в 12 990 рублей. За версию с 4/64 ГБ памяти просят 14 990 рублей. С 5 по 12 декабря при покупке в фирменном магазине Asus вместе со смартфоном подарят наушники FoneMate.