Британский парламент накануне опубликовал обширный архив, включающий переписку Марка Цукерберга и других топ-менеджеров Facebook. Документы проливают свет на то, как крупнейшая в мире социальная сеть использовала данные пользователей и доступ к ним, наказывая конкурентов, подкупая партнеров и извлекая бесценную для будущего своего бизнеса информацию.

Например, когда Марку Цукербергу сообщили, что принадлежащий Twitter сервис коротких видео Vine предлагает пользователям ввести данные своего Facebook-аккаунта чтобы найти пользующихся Vine "друзей", глава соцсети тут же приказал перекрыть разработчикам Vine доступ к этой функции.

Согласно одному из документов, пишет Bloomberg, Цукерберг лично курировал список конкурирующих сервисов, решая, кому из них можно разрешить доступ к функциям социальной сети и рекламироваться в ней.

После того, как политика Facebook в 2014/2015 годах изменилась и большинство разработчиков были лишены доступа к данным о "друзьях" пользователей их приложений, отдельные сервисы были включены в "белый список" и такой доступ сохранили. Судя по опубликованной переписке, среди этих сервисов были Netflix и AirBnB. При этом неясно, на основе чего принимались такие решения, и спрашивали ли у пользователей разрешения на расширенный доступ к данным.

Еще ряд писем из архива показывает, что в Facebook хорошо понимали риск, на который идут, собирая данные о звонках и SMS-переписке пользователей своего Android-приложения (о том, что такие данные собирались, стало широко известно в марте этого года). Команда сотрудников Facebook, отвечающих за развитие, настаивала, что сбор таких сведений поможет усовершенствовать алгоритмы и увеличить активность аудитории, предлагая пользователям новых "друзей", чьи телефоны обнаруживались в списке звонков.

Изначально разработчиков смущала необходимость запрашивать у пользователей дополнительное разрешение на доступ к данным, однако затем был найден способ обойти встроенную в Android систему контроля за правами приложений. В марте, когда история попала в СМИ, представители Facebook настаивали, что делали все с разрешения пользователей. Переписка менеджеров показывает, что это не так.

Также документы подтверждают, что приобретению WhatsApp за 19 миллиардов долларов в феврале 2014-го предшествовал "шпионаж" за ростом популярности мессенджера при помощи VPN-приложения Onavo. Полученные данные показывали, что WhatsApp не просто становится сверхпопулярным, но и грозит стать "убийцей" Facebook.

В Facebook заявили, что опубликованные британскими законодателями (давать показания которым Цукерберг отказался) документы были тенденциозно подобраны компанией Six4Three, которая судится с Facebook в США и у представителя которой они были изъяты в Великобритании. "Этот набор документов создавался с целью осветить историю лишь с одной стороны и не включает важный контекст", — сказано в заявлении корпорации.