"Яндекс.Телефон" вызвал довольно заметную реакцию западной технологической прессы. Материалы о новинке от российского поисковика, которая сегодня поступает в продажу, выпустили все крупные новостные порталы. В первую очередь разумеется обращают внимание на голосового ассистента "Алису", просто потому, что сейчас это очень горячая тема во всей отрасли.

А теперь к другим новостям. Малайзийское подразделение Samsung поймали на жульничестве. Офис компании использовал для рекламы своей фототехнологии снимок, сделанный на профессиональную камеру. Обман обнаружил автор фотографии сербский фотограф Дуня Джуджич. Она и рассказала всю эту историю в блоге. Снимок был сделан относительно давно, фотограф загрузила его на один из сервисов по продаже стоковых фото. Подробности – в программе Вести.net.