Главное событие вчерашнего дня – это официальный запуск "Яндекс.Телефона". Презентовали его не так торжественно как первое устройство поисковика – колонку "Яндекс.Станция". То было в рамках большой конференции для разработчиков. Представлял колонку лично глава "Яндекс" – Аркадий Волож.

А в этот раз все обошлось относительно компактной пресс-конференцией в штаб-квартире поисковика. Впрочем интерес к событию явно недооценили – журналистов собралось больше, чем мог вместить зал. Не испортила праздника даже случившаяся пару дней назад утечка. На сайте М.Видео появились детальные изображения и подробные характеристики "Яндекс.Телефона".

Впрочем самое интересное утечь и не могло, оно не в табличных цифрах, главное это первый телефон в котором цифровой ассистент "Алиса" прописан как базовый сервис. Подробности – в программе Вести.net.