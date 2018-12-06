Российская система качества (Роскачество) и Международная ассоциация потребительских исследований (ICRT) дополнили свой рейтинг лучших флагманских смартфонов (последний раз обновлялся в конце октября) новыми, поступившими в продажу в последние недели моделями. Теперь список ТОП-10 лучших смартфонов 2018-го по версии Роскачества можно считать окончательным.

Тройка лидеров по итогам проведенного всестороннего тестирования осталась неизменной: это Samsung Galaxy Note9 (читайте по этой ссылке наш обзор), iPhone XS Max и iPhone XS. Три следующих позиции также достались фигурантам предыдущей версии рейтинга: Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8.

Новички расположились на 7-м и 8-м местах: это Huawei Mate 20 Pro (наш обзор здесь) с тройной камерой и встроенным в экран дактилоскопическим сканером и "доступный" iPhone XR (обзор) с экраном невысокого разрешения, но самой долгоиграющей среди смартфонов Apple батареей.

На девятое место рейтинга опустился вышедший еще весной 2017-го Samsung Galaxy S8+, а десятое место поделили прошлогодний iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro.

Лидерами по качеству экрана эксперты Роскачества и ICRT назвали iPhone XS, XS Max и Xperia XZ3 "за счёт глубины цвета и контрастности, а также хорошей читаемости при ярком освещении". По скорости процессора лидерами стали новые iPhone (Роскачеству даже удалось углядеть, что один и тот же A12 Bionic работает в iPhone XS и XS Max чуть быстрее, чем в iPhone XR), четвертое место занял Huawei Mate 20 Pro с Kirin 980, а Samsung Galaxy Note9 добрался лишь до шестой строчки рейтинга по этому показателю.

Также в своем пресс-релизе Роскачество отмечает, что впервые смартфон Apple (iPhone XR) не провалил "барабанный тест". После ста оборотов в барабанной трубе на нем были лишь небольшие царапины. Может, Apple не просто так до сих пор не выпустила чехлов для этого смартфона? А вот у Huawei Mate 20 Pro в одном случае разбился дисплей, а в другом — задняя панель.

База Роскачества включает десятки моделей производства лидеров рынка: Samsung, Apple, Huawei, LG, Sony и других. "Качественность" того или иного гаджета определяется по двадцати направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность задней камеры, водонепроницаемость, работу аккумулятора и так далее. Всего устройства проверяют по 229 различным параметрам.