HMD Global, владелец прав на марку Nokia, объявила о скором поступлении смартфона Nokia 8.1 на российский рынок. Как сообщили в компании, "доступный флагман" располагает двойной камерой с оптикой Zeiss, а его аккумулятора хватит на два дня при умеренном использовании.

Новая модель является международной версией Nokia X7, который уже около месяца доступен в Китае, и относится средне-высокому уровню. Она комплектуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710 и 6,12-дюймовым экраном Full HD+ с соотношением сторон 18,7:9, а её корпус выполнен из алюминия 6000-й серии.

За качественную съемку в условиях недостатка света отвечают основный 12-мп фотодатчик (1/2.55") 1,4 мкм и 13-мп сенсор глубины. На "лице" установлена 20-мп фронтальная камера с функциями интеллектуального портретного режима, добавления эффекта боке, фильтров, анимированных 3D-персонажей и масок.

Емкость батареи — 3500 мА*ч. "Проведенные специалистами HMD тесты показали, что Nokia 8.1 может проработать два дня без подзарядки при пяти часах активного использования в день (игры, потоковое видео, фото и звонки)", — сообщили в компании. Управляется Nokia 8.1 на "чистой" операционной системе Android 9 Pie, которой положены регулярные обновления безопасности.

В России Nokia 8.1 будет доступен в цвете индиго. Модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти можно заказать начиная с сегодняшнего дня за 29 990 рублей. Доставлять новинку начнут в январе 2019 года.