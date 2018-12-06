Власти Канады задержали финансового директора и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу — её подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Топ-менеджер была арестована в Ванкувере в минувшую субботу по запросу правоохранительных органов США.

Ваньчжоу приходится дочерью гендиректору Huawei Рену Чжэнфею. Бывший заместитель директора инженерного корпуса Народно-освободительной армии Китая, Чжэнфей основал Huawei в 1987 году в Шэньчжэне. Как отмечает Engadget, на арест Ваньчжоу могли повлиять связи её отца с Коммунистической партией Китая. Более того, она сама является заместителем председателя совета директоров Huawei.

Теперь Ваньчжоу может грозить экстрадиция в США. Слушания по её делу назначены на завтра, 7 декабря. "Компании предоставили крайне мало информации относительно обвинений, и нам ничего неизвестно о правонарушениях со стороны госпожи Ваньчжоу, — сказали в пресс-службе Huawei. — В компании надеются, что канадские и американские правовые системы в конечном итоге придут к справедливому решению".

В апреле СМИ сообщили, что министерство юстиции США завело расследование на Huawei. Предположительно, американский регулятор выяснял, насколько тесно компания связана с правительством Китая и как это может повлиять на национальную безопасность.

Ранее другая крупная китайская фирма — ZTE — чуть было не лишилась права сотрудничать с американскими компаниями из-за нарушения условий санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. В результате компания выплатила штраф в 1$ миллиард и согласилась исключить из руководящего состава нескольких ключевых фигур, в том числе члена Коммунистической партии Китая.