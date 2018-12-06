Власти Калифорнии приняли окончательные поправки к строительному кодексу штата, предписывающие размещать солнечные панели на крышах большинства новых домов, многоквартирного и малоэтажного жилья. Правило станет обязательным начиная с 1 января 2012 года, пишет Engadget.

Решение было принято на заседании Комиссии по строительным стандартам, прошедшем 5 декабря. Единственные исключения — дома, которые загорожены более высокими объектами (например, деревьями или другими зданиями) либо не имеют места для установки возобновляемых источников энергии.

Панели, которые служат для сбора энергии солнца и передачи ее в источник питания, позволят жильцам сэкономить на счетах за электричество. По некоторым оценкам, за срок службы (около 25 лет) устройства сберегут около $50–60 тысяч. Кроме того, они помогут снизить нагрузку на общую электрическую сеть, особенно в часы пик.

Однако критики идеи говорят, что обязательная установки солнечных панелей поднимет и без того высокие цены на дома в Калифорнии. Из-за нового правила стоимость строительства частного жилья может увеличиться с $25 тысяч до $30 000.

Калифорния, где солнце светит практически круглый год, стала первым штатом в США, принявшим установку солнечных панелей в качестве обязательного требования. Однако за ней вряд ли последуют другие, особенно центральные и северные штаты, где солнечная электроэнергетика менее эффективна, а стоимость жилья и тарифов на электроэнергию существенно отличается.