Epic Games, компания известная как разработчик популярного шутера Fortnite запускает свой игровой магазин. Назовут его тривиально – Epic Games Store.

Точная дата запуска пока не называется, но в компании говорят, что это произойдет уже скоро. Как пишут профильные издания, новый магазин имеет все шансы стать крупнейшим конкурентом для лидера рынка – Steam, и в первую очередь потому, что Epic Games предлагает более выгодную для разработчиков модель распределения прибыли.

Сейчас Steam отдает 70% с продаж, оставляя себе 30%. Если доход от игры растет, то Steam, скажем так, идет навстречу издателю. При доходе в $10 млн процент увеличивается до 75%, потом до 88%. Подробности – в программе Вести.net.