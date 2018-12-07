Главная или как минимум самая удивительная технологическая новость последних суток не очень про технологии. В Канаде задержали Мэн Ваньчжоу, она финансовый директор китайского IT-гиганта Huawei и дочь основателя корпорации. Ее арест и экстрадиции запросили в США, там ее, ну точнее Huawei обвиняют в нарушении торговых санкций, введенных против Ирана.

Реакцию Китая агенство Bloomberg описывает как "Пекин крайне разъярен". Дело в том, что для Поднебесной основатель Huawei – это примерно как Билл Гейтс для США и его дочь очевидно, что просто так не отдадут. Тут стоит напомнить, что пару месяцев назад аналогичные обвинения в нарушении санкций привели к полной остановке в работе другой китайской компании ZTE.

А теперь к другим новостям. Презентация нового процессора Qualcomm под литерой 855 растянулась на два дня. Компании удалось увеличить производительность на 45% по сравнению со своим предыдущим чипом, это самый большой скачок в истории Qualcomm. Подробности – в программе Вести.net.