Qualcomm наконец-то рассказала о Snapdragon 855 — флагманском 7-нанометровом процессоре для Android-смартфонов, который начнет появляться в новых устройствах в 2019-м — во всех подробностях. По сравнению с предшественником, Snapdragon 845, улучшения обещают практически во всех областях.

Так, новинка будет обеспечивать почти вдвое большую скорость передачи данных в LTE-сетях (при условии поддержки оператором) — до 2 Гбит/с — благодаря новому встроенному модему, X24. Однако он не будет поддерживать 5G. Для того, чтобы их смартфоны смогли работать в таких сетях, производителям придется заказывать специальную версию с модемом X50.

Обеспечит Snapdragon 855 и поддержку более быстрого Wi-Fi 6 (ранее был известен как 802.11ax), а также Wi-Fi в миллиметровом диапазоне, работающего на малых расстояниях но с большими скоростями 802.11ay.

Вычислительная мощность флагманской системы-на-чипе Qualcomm вырастет на 45% благодаря новому ЦП Kryo 485. У него будет одно суперпроизводительное ядро, три просто производительных и четыре энергоэффективных. Графика Adreno 640, обещают разработчики, окажется на 20% производительнее видеоускорителя в Snapdragon 845.

Сопроцессор Hexagon возьмет на себя большую часть работы, связанной с нейросетевыми вычислениями, однако архитектурой системы-на-чипе предусмотрено, что и остальные элементы — ЦП и графический ускоритель — также способны подключаться и эффективно взаимодействовать, обеспечивая ИИ-вычисления. В целом производительность в таких задачах выросла по сравнению со Snapdragon 845 втрое, утверждают в Qualcomm.

Благодаря совместной с Qualcomm оптимизации разработанной Google платформы вычислений на основе машинного обучения Tensor Flow под выполнение задач непосредственно на устройстве, быстрее заработают такие приложения как Google Lens — им не придется ждать обработки данных в "облаке". Ускорятся и задачи, связанные с AR, вроде приложений, где в комнате размещаются виртуальные предметы.

Поможет ИИ и в повышении качества звонков: устройства со Snapdragon 855 смогут лучше очищать голос от посторонних звуков, когда приходится разговаривать в шумной обстановке. А усовершенствованные алгоритмы семантической сегментации позволят добавить эффект боке даже на фотографии, скачанные из Интернета, или, например, без ошибок "перекрасить" волосы на фото.

Процессор изображения Spectra 360, входящий в состав Snapdragon 855, обеспечит более качественную и быструю работу на новых смартфонах "вычислительной фотографии". Например, процессор может вычислять глубину кадра с частотой 60 кадров в секунду, так что результат работы эффектов портретного режима можно будет видеть на экране в реальном времени, а не только после съемки. Можно будет даже снимать видео в портретном режиме с размытием или полной заменой фона — причем, в HDR и разрешении 4K.

Вместе со Snapdragon 855 на Android-смартфоны придет поддержка формата изображений HEIF, в котором можно хрпанить больше разнообразной информации, чем в устаревшем JPEG. Apple добавила поддержку этого формата в iPhone еще два года назад. На системном уровне HEIF поддерживает и Android 9 Pie. Также новый процессор изображения разгрузит основной чип при съемке, что позволит заметно медленнее (в 2 — 4 раза) расходовать заряд батареи.

Qualcomm обещает, что Snapdragon 855 обеспечит более комфортный опыт и в играх — поддержка технологии Vulkan 1.1 позволит разработчикам на 20% повысить производительность в играх, задействовав технологии вроде физического рендеринга (когда предметы в игре отрисовываются исходя из данных о том, из какого материала данный предмет "сделан"). Играть можно будет в 10-битном HDR, а для видео на аппаратном уровне поддерживаются стандарты HDR10+, Dolby Vision, кодеки H.265 и VP9, и даже панорамное 360-градусное VR-видео с разрешением 8K.

Все эти функции, поддерживаемые Snapdragon 855, не обязательно будут реализованы в новых смартфонах — во многих случаях их поддержка зависит от производителей. Первые устройства с новым чипом будут анонсированы, скорее всего, до конца зимы 2019 года.