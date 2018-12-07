В верхней палате российского парламента — Совете Федерации — подготовили законопроект, призванный сделать невозможным использование в сетях сотовых операторов краденных телефонов и планшетов. Бороться с кражами мобильных устройств сенаторы предлагают при помощи обязательной регистрации.

Как передает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Совфеда по развитию информационного общества Людмилу Бокову, законопроект поддержали профильные министерства и ведомства, и вскоре он будет внесен в Госдуму.

Документ предполагает создание системы контроля абонентских устройств по коду IMEI (International mobile equipment identifier, международный идентификатор мобильного оборудования). IMEI обычно уникален для каждого устройства, и хотя технически изменить его не очень сложно, такая процедура может быть незаконна.

Операторов сотовых сетей обяжут предоставлять услуги только владельцам аппаратов с разрешенным идентификатором и приостанавливать доступ тем устройствам, IMEI которых не внесен в базу, совпадает с уже зарегистрированным, не был присвоен производителем или помечен как принадлежащий украденному смартфону.

Помимо борьбы с использованием краденных устройств новый закон также, вероятно, позволит производителям смартфонов бороться с нелегальным ввозом в Россию аппаратов из-за рубежа по более низким ценам. Инициатива может ликвидировать рынок "серых" устройств, особенно китайских производителей, которые покупаются за рубежом, ввозятся без уплаты пошлин и стоят существенно меньше, чем аппараты из официальных поставок.

За регистрацию устройства в базе данных купившему его придется вносить плату, которая согласно законопроекту не может превышать 100 рублей (для физического лица). По словам Боковой, аналогичные системы контроля абонентских устройств по IMEI есть в 32 странах, среди которых Франция, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Швеция, Ирландия, Норвегия, США, Индия, ЮАР и другие.