Чем интересен первый смартфон от главного российского поисковика, а что в нем еще не доделано? Чего ждать от самого мощного мобильного процессора следующего года? А ещё отечественный радар для беспилотников и настоящий шпионский детектив из Южной Кореи: главные IT-события уходящей недели в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— "Яндекс" наконец-то показал и начинает продавать собственный смартфон со встроенной "Алисой". Что в нем сделано хорошо, а над чем еще предстоит поработать?

— Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 855, который появится практически во всех флагманских Android-смартфонах 2019-го. Что он может и насколько дороже будут смартфоны с ним в варианте с модемом, поддерживающим 5G.

— Шпионская история из мира технологий: кто-то (предположительно, китайские производители) украли у Samsung важные документы про секреты производства гибких дисплеев.



— Один из пионеров отрасли беспилотного транспорта в России, Cognitive Technologies, показала нам новинку, призванную заменить машинам без водителя дорогостоящие датчики-лидары: четырехмерный радар.