Qualcomm представила ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Сканер получил название 3D Sonic Sensor, и он распознает не только рисунок папиллярных линий, но и рельеф кожи в мельчайших подробностях. С помощью ультразвукового сканирования сенсор создает 3D-модель строения кожи, обеспечивая более высокую точность и скорость распознавания.

Система способна распознавать отпечатки пальцев на влажных и даже испачканных маслом руках, в жидкостях ультразвук вообще распространяется лучше, чем в воздухе. Датчик также видит не только рельеф кожи, но и движение крови по ним. А значит все эти киношные страсти с отрубленными для разблокировки пальцами или резиновыми слепками его не обманут. Подробности – в программе Вести.net.