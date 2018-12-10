Российский поисковик "Яндекс" опубликовал исследование, в котором перечислил события, людей, новинки и продукты массовой культуры, вызвавшие у его пользователей наибольший интерес в уходящем 2018-м году.
Главными "Яндекс" называет явления, которые подняли наибольшую волну интереса — то есть те, по которым число связанных запросов резко выросло. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
Судя по списку главных событий уходящего года, зимняя Олимпиада в Пхёнчхане показалась россиянам важнее президентских выборов, а бой Нурмагомедова и Макгрегора — важнее повышения пенсионного возраста. При этом в списке новинок смартфон китайского производителя по итоговому всплеску интереса к нему в момент анонса обошел новые "айфоны" и "самсунги".
По версии "Яндекса", Чемпионат мира по футболу и Олимпиада лидируют в списке не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса. Вот как выглядят списки событий, людей и новинок 2018-го целиком:
События
- Чемпионат мира по футболу
- Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане
- Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»
- Бой Нурмагомедова и Макгрегора
- Президентские выборы в России
- Лига наций УЕФА
- Повышение пенсионного возраста
- Нападение на колледж в Керчи
- Отравление Скрипалей
- Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
Люди
- Игорь Акинфеев
- Хабиб Нурмагомедов
- Артём Дзюба
- Колинда Грабар-Китарович
- Алина Загитова
- Настя Рыбка
- Евгения Медведева
- Денис Черышев
- Лионель Месси
- Аман Тулеев
Новинки
- Huawei Honor 10
- Apple iPhone XS и iPhone XR
- Huawei P20 Pro
- Xiaomi Redmi Note 5
- Huawei Honor 9 Lite
- Samsung Galaxy S9
- Новая Lada Granta
- Huawei P20 Lite
- Huawei Honor 8X
- Samsung Galaxy A6
С полной версией исследования можно ознакомиться по этой ссылке.
Читают сейчас