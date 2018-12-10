Российский поисковик "Яндекс" опубликовал исследование, в котором перечислил события, людей, новинки и продукты массовой культуры, вызвавшие у его пользователей наибольший интерес в уходящем 2018-м году.

Главными "Яндекс" называет явления, которые подняли наибольшую волну интереса — то есть те, по которым число связанных запросов резко выросло. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

Судя по списку главных событий уходящего года, зимняя Олимпиада в Пхёнчхане показалась россиянам важнее президентских выборов, а бой Нурмагомедова и Макгрегора — важнее повышения пенсионного возраста. При этом в списке новинок смартфон китайского производителя по итоговому всплеску интереса к нему в момент анонса обошел новые "айфоны" и "самсунги".

По версии "Яндекса", Чемпионат мира по футболу и Олимпиада лидируют в списке не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса. Вот как выглядят списки событий, людей и новинок 2018-го целиком:

События

  1. Чемпионат мира по футболу
  2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане
  3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»
  4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора
  5. Президентские выборы в России
  6. Лига наций УЕФА
  7. Повышение пенсионного возраста
  8. Нападение на колледж в Керчи
  9. Отравление Скрипалей
  10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Люди

  1. Игорь Акинфеев
  2. Хабиб Нурмагомедов
  3. Артём Дзюба
  4. Колинда Грабар-Китарович
  5. Алина Загитова
  6. Настя Рыбка
  7. Евгения Медведева
  8. Денис Черышев
  9. Лионель Месси
  10. Аман Тулеев

Новинки

  1. Huawei Honor 10
  2. Apple iPhone XS и iPhone XR
  3. Huawei P20 Pro
  4. Xiaomi Redmi Note 5
  5. Huawei Honor 9 Lite
  6. Samsung Galaxy S9
  7. Новая Lada Granta
  8. Huawei P20 Lite
  9. Huawei Honor 8X
  10. Samsung Galaxy A6

С полной версией исследования можно ознакомиться по этой ссылке.

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