Российский поисковик "Яндекс" опубликовал исследование, в котором перечислил события, людей, новинки и продукты массовой культуры, вызвавшие у его пользователей наибольший интерес в уходящем 2018-м году.

Главными "Яндекс" называет явления, которые подняли наибольшую волну интереса — то есть те, по которым число связанных запросов резко выросло. Для расчётов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

Судя по списку главных событий уходящего года, зимняя Олимпиада в Пхёнчхане показалась россиянам важнее президентских выборов, а бой Нурмагомедова и Макгрегора — важнее повышения пенсионного возраста. При этом в списке новинок смартфон китайского производителя по итоговому всплеску интереса к нему в момент анонса обошел новые "айфоны" и "самсунги".

По версии "Яндекса", Чемпионат мира по футболу и Олимпиада лидируют в списке не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса. Вот как выглядят списки событий, людей и новинок 2018-го целиком:

События

Чемпионат мира по футболу Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» Бой Нурмагомедова и Макгрегора Президентские выборы в России Лига наций УЕФА Повышение пенсионного возраста Нападение на колледж в Керчи Отравление Скрипалей Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Люди

Игорь Акинфеев Хабиб Нурмагомедов Артём Дзюба Колинда Грабар-Китарович Алина Загитова Настя Рыбка Евгения Медведева Денис Черышев Лионель Месси Аман Тулеев

Новинки

Huawei Honor 10 Apple iPhone XS и iPhone XR Huawei P20 Pro Xiaomi Redmi Note 5 Huawei Honor 9 Lite Samsung Galaxy S9 Новая Lada Granta Huawei P20 Lite Huawei Honor 8X Samsung Galaxy A6

С полной версией исследования можно ознакомиться по этой ссылке.