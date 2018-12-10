Чем приходится расплачиваться за удовольствие держать в руках смартфон-экран — без рамок, "чёлок", вырезов или, не дай бог, дыр? В случае с Honor Magic 2 вопрос "а куда девать фронтальные камеры" (в данном случае — сразу три) решили оригинальным способом: смартфон рассекли вдоль пополам и соединили половинки хитрым механизмом, позволяющим сдвигать одну относительно другой.

Я пользовался Honor Magic 2 пару недель, но, поскольку в России аппарат продаваться все равно не будет, подготовил не столько обзор, сколько дайджест особенностей аппарата и своих впечатлений. В последнее время по-настоящему оригинальные гаджеты появляются на рынке все реже, так что пройти мимо нового технологичного "китайца" было невозможно.

Honor Magic 2: что внутри

Хотя Honor — это в империи Huawei как бы бюджетно-молодежно-онлайновый бренд, имеющий задачей не столько нести в массы передовые технологии, сколько повышать всеми силами показатель продаж, с точки зрения вычислительного "железа" перед нами самый настоящий флагманский смартфон. Начинка топовая: 7-нанометровый чипсет Kirin 980 используют помимо Magic 2 только новейшие флагманы Huawei, Mate 20 и Mate 20 Pro, и в бенчмарках (3380/10135 в Geekbench 4, 299362 в AnTuTu) он уступает из всех смартфонов на рынке только новым iPhone с чипом A12.

Оперативки тоже не пожалели: 6 или 8 ГБ, встроенной памяти — 128, 256 или 512 ГБ, но совсем избежать компромиссов конструкция не позволила. Например, слота под microSD не предусмотрели, в выдвижном слоте нашлось место только для двух SIM-карт. Нет и аудиоразъема, его инженеры Huawei решили в будущее не брать. Аккумулятор емкий тоже не поместился — только 3500 мА*ч, всего на 100 больше, чем у заметно более компактного Honor 10.

На размерах экрана зато не стали экономить: диагональ 6,4 дюйма, разрешение 2340 × 1080 точек, OLED. Экран очень яркий, а сделать картинку потеплее можно, выбрав "Обычный" режим цветопередачи в настройках. Поставили и NFC, вопреки утверждениям некоторых, что в Китае он никому не нужен. Заряжается гаджет, разумеется, через порт USB-C, причем есть быстрая зарядка Huawei Super Charge, заполняющая батарею от нуля до сотни процентов чуть менее, чем за час.

Honor Magic 2: компромиссы

Поймите правильно — смартфон-слайдер это и правда очень круто, для редко снимающих селфи возможность спрятать фронтальные камеры в обмен на дополнительное пространство экрана покажется привлекательной. Но надо понимать, какие ограничения накладывает необычная конструкция.

Во-первых, теоретически может и можно было бы сделать составленный из двух половинок Honor Magic 2 пыле- и водонепроницаемым, но обошлась бы такая изоляция наверняка крайне недешево. Так что в воду смартфон ронять нельзя.

Во-вторых: казалось бы, никто не мешал разместить датчик отпечатков пальцев на задней панели, но в Huawei решили отвесить инноваций по-максимуму, встроили оптический сенсор как у Mate 20 Pro в экран — а он работает и не так быстро, и не так надежно, как обычные сенсоры даже на дешевых смартфонах.

Можно, конечно, разблокировать аппарат при помощи фронтальных камер. Но для этого нужно сначала сдвинуть вниз верхний "ломтик" корпуса — лишнее действие при разблокировке мало кого порадует. К тому же, система идентификации здесь обыкновенная, по фотографии (в отличие от 3D-сканирования в Huawei Mate 20 Pro) — не очень безопасная, хотя срабатывать перестает разве что в полной темноте.

По сравнению с без оговорок флагманским Mate 20 Pro камеры у Honor Magic 2, хотя и многочисленны, но результат выдают менее впечатляющий. Тройной основной модуль состоит из двух 16-мегапиксельных (один со стандартным объективом, второй — со сверхширокоугольным) и одного черно-белого 24-мегапиксельного датчика, используемого для повышения качества зумирования картинки. Фотоспособности Magic 2 находятся скорее на уровне Honor 10, чем Huawei P20 Pro или Mate 20 Pro — на ярком солнце все отлично (если "искусственный интеллект" не перемудрит с обработкой), но при слабом свете страдают и четкость (оптической стабилизации у камеры нет) и цветопередача.

Селфи-камера тоже тройная: основной 16-мегапиксельный сенсор "поддерживают" два 2-мегапиксельных модуля, используемые для определения расстояния до объектов в кадре — чтобы модно размывать фон как профессиональные камеры с портретной оптикой. К сожалению, количество вспомогательных камер в качество не переходит: типичные для программной эмуляции боке артефакты вроде "отрезанных" ушей и размытых краев прически никуда не исчезли.

Honor Magic 2: впечатления

При всех компромиссах Honor Magic 2 — это не какой-то высокотехнологичный Франкенштейн, ради хайпа напичканный ультрасовременными решениями в ущерб практичности. Смартфон вполне подходит для повседневного использования: Kirin 980 обеспечивает топовую производительность, в том числе в играх, батареи, если не злоупотреблять теми же играми, хватит на полный день, а камера в большинстве сценариев способна выдавать презентабельные результаты.

Немного огорчает наличие лишь одного встроенного "музыкального" динамика: от флагманских смартфонов как-то уже привыкли ждать стереозвучания, а также отсутствие аудиоразъема: владельцам проводных наушников придется постоянно помнить о переходнике.

При этом главная особенность Honor Magic 2 — конструкция в виде слайдера — проблем пользователю не доставляет. Движения механизма дополнительно "озвучиваются" из динамика, и, хотя озвучка не очень натуральная, ощущения скорее приятные. Экран отличный, цвета корпуса (пурпурно-фиолетовый, черный, синий градиент) — красивые, дизайн — футуристичный. В общем, вполне годный смартфон, вот только в России он официально продаваться не будет, а покупка "китайца" сопряжена с потенциальными проблемами.

Интересно, будет ли Huawei использовать форм-фактор слайдера в будущем в международных моделях — хотя ради него приходится отказываться от важных вещей вроде аккумулятора повышенной емкости и водозащиты, многим покупателям, в том числе и в России, телефон с такой конструкцией наверняка был бы интересен.