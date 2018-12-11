Компания Google готовит два дополнения к линейке смартфонов Pixel 3-го поколения. Взяв за основу утекшие CAD-чертежи, OnLeaks и 91mobile предположили, как будут выглядеть новинки: Pixel 3 Lite и его увеличенная версия Pixel 3 Lite XL.

Предположительно, обоим "пиксельфонам" вернут 3,5-миллиметровый аудиовход для подключения наушников, который исчез в прошлом году с релизом 2-го поколения Pixel. Как показано на реалистичных 3D-рендерах, обе модели "оденут" в пластиковые корпуса.

Google Pixel 3 Lite

Pixel 3 Lite сохранит 5,5-дюймовый экран, но его толщина увеличится на 9 мм из-за выступающей камеры. Разрешение панели составит HD+, соотношение сторон — 18,5:9. Ему приписывают наличие чипа Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 32–64 ГБ внутренней памяти, батареию на 2915 мАч и две камеры: 12 мп сзади и 8-мп спереди.

Google Pixel 3 Lite XL

Pixel 3 Lite XL будет заметнее отличаться от своего "собрата", Pixel 3 XL. Рамка в верхней части экрана станет больше, а размер дисплея сократится с 6,3 до 6 дюймов. Разрешение ему достанется от Pixel 3 Lite — Full HD+.