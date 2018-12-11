Суд в Китае запретил продажи части смартфонов Apple. Под запрет попали модели, начиная с 6S и вплоть до X. Причина в судебном разбирательстве вокруг патентов, которые принадлежат крупнейшему поставщику мобильных процессоров американской же Qualcomm. И вот Apple признана виновной в Китае, по стечению обстоятельств всего через пару дней после того, как по запросу США в Канаде была арестована финансовый директор и дочь основателя китайской корпорации Huawei.

Строго говоря аналогичный суд в США в сентябре принял такое же решение не в пользу Apple, но не стал запрещать импорт iPhone, что кстати стало прецедентом. Так что нынешнее решение китайского суда выглядит вполне обоснованным. Но на общем фоне не может не провоцировать разговоров об ответе Пекина на действия Вашингтона в разгорающейся с новой силой торговой войне, что соответственно вызвало нервозность во всем американском IT-секторе, который по большей части неразрывно связан с Китаем и в плане производства оборудования или поставки комплектующих и в части продажи готовых решений на рынке емкостью в 1,5 млрд человек.

А теперь к другим новостям. Создатель Doom, Джон Ромеро, представил новую игру. Подробности – в программе Вести.net.