Facebook запретил публикации с намеками на секс. В самой большой социальной сети обновились правила опубликования спорного контента, связанного с сексуальными домогательствами. Новый регламент гласит, что соцсеть можно использовать для обсуждения проблем сексуальной эксплуатации и насилия, однако контент не должен побуждать к половым контактам или каким-либо образом им способствовать.

В частности через Facebook нельзя координировать людей для выполнения действий сексуального характера, домогаться до собеседника, а также упоминать о половом акте с эротическим подтекстом, чтобы это не значило. Кроме того Facebook ограничил использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенности культуры могут расцениваться как сексуальные домогательства и препятствовать общению с друзьями и сообществам в целом. Подробности – в программе Вести.net.