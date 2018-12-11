У пользователей, которым не нравится получать сообщения в мессенджерах в виде коротких аудиозаписей вместо текста, появится новый повод для раздражения. О внедрении функции голосовых сообщений в приватные и групповые чаты сообщила Instagram.

Речь идет о возможности отправлять аудиозаписи длиной до одной минуты в "директ" — фактически, мессенджер, встроенный в приложения визуальной соцсети для iOS и Android. Чтобы записать сообщение, достаточно нажать кнопку с изображением микрофона в правой части поля ввода текста.

При этом отправка произойдет в момент, когда пользователь уберет палец с экрана. Чтобы отказаться от отправки и удалить записанный звук, достаточно, не отрывая пальца, провести им влево, в сторону значка мусорной корзины.

Голосовые сообщения появились в других коммуникационных сервисах, принадлежащих Facebook — Messenger и WhatsApp — несколько лет назад, но популярной функция начала становиться только в последнее время.

Многие считают отправку голосовых сообщений вместо текстовых признаком дурного тона, так как необходимость прослушать аудио может создать неудобство для получателя. С другой стороны, такое общение в режиме "рации" позволяет лучше, чем текст, передавать эмоции и ускоряет общение.