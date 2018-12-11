В Google объявили, что "потребительская" версия социальной сети Google+ перестанет работать ранее, чем планировалось — не к августу 2019-го, а к апрелю. На это пришлось пойти из-за обнаружения в Google+ второй серьезной уязвимости, открывшей доступ к непубличным данным в профилях пользователей, пишет The Wall Street Journal.

Уязвимость появилась с программным апдейтом 6 ноября, а спустя неделю была устранена. Она давала возможность разработчикам сторонних сервисов для Google+ получать из профилей пользователей приватную информацию. Проведенное в Google расследование не выявило фактов злоупотребления уязвимостью.

Скорее всего, случившееся станет поводом для дополнительных вопросов к генеральному директору Google Сундару Пичаи, которому сегодня предстоит давать показания перед Конгрессом США, в том числе в связи с проблемами с защитой пользовательских данных в различных сервисах поисковика.

Кроме того, вопросы могут возникнуть и у властей Евросоюза — по новому законодательству о найденных уязвимостях такого рода компании должны уведомлять регуляторов в течение 72 часов. В противном случае им могут выписать штраф в размере до 2% от годовой выручки.