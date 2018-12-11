Штраф в размере 500 000 рублей выписал Роскомнадзор крупнейшему мировому интернет-поисковику, Google. Причиной стало неисполнение американской компанией российского законодательства.

Об этом, передает ТАСС, сообщил журналистам глава российского регулятора Александр Жаров. Нарушение Google состоит в том, что поисковик до сих пор не присоединился к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

Роскомнадзор, по словам Жарова, продолжит следить за исполнением поисковиком законов Российской Федерации. "Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google", — заявил он.

Говоря о ФГИС, Жаров, очевидно, имел в виду поддерживаемые Роскомнадзором базы данных интернет-ресурсов с незаконной информацией, включая сайты с пиратским контентом. В ноябре на встрече с представителями Google чиновники Роскомнадзора предложили компании присоединиться к антипиратскому меморандуму, который 1 ноября заключили интернет-компании ("Яндекс", Mail.ru Group и Rambler) и правообладатели. Соглашение обязывает интернет-поисковики исключать из выдачи ссылки на нелегальные копии контента во внесудебном порядке.

Штрафом за показ пользователям ссылок, внесенных в реестр запрещенных, Роскомнадзор пригрозил Google еще в конце октября. Очевидно, перспектива заплатить около 7,5 тысяч долларов не слишком напугала одну из крупнейших мировых IT-компаний — потенциальный доход от показа рекламы новым пользователям, пришедших с "Яндекса" в поисках "запрещенки", может оказаться куда существеннее.

Google не отказывается сотрудничать с правообладателями и удаляет пиратский контент из выдачи по всему миру, однако руководствуется при этом не российским законодательством, а американским DMCA — "Законом об авторском праве в цифровую эпоху". Для того, чтобы удалить из выдачи Google определенные страницы или сайт целиком, необходимо направить уведомление в Google. В нем нужно указать произведение, авторские права на которое нарушаются, адреса, где размещены пиратские копии, и другие сведения.