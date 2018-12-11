Компания LG разработала капсульный аппарат для приготовления крафтового пива. Прибор позволит нажатием одной кнопки сварить в домашних условиях пять сортов напитка: американский IPA (самый популярный в США стиль авторского пива), американский бледный эль, английский стаут, витбир (бельгийское пшеничное пиво) и чешский пилснер.

В системе применяются одноразовые капсулы, содержащие солод, дрожжи, масло хмеля и ароматизаторы. Весь процесс полностью автоматизирован: от ферментации, газирования и выдерживания до подачи и очистки, говорится в пресс-релизе LG.

В зависимости от выбранного стиля, за две недели "пивоварка" сможет произвести до пяти литров напитка. За этапами приготовления можно следить через мобильное приложение для iOS и Android.

Новинка — LG HomeBrew — будет показана в рамках Consumer Electronics Show (CES 2019) – одной из крупнейших выставок потребительской электроники, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. Цена на устройство пока не уточняется.