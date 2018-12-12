Производитель спорттоваров Puma вернет в продажу обновленные "умные" кроссовки RS-Computer 1986, вышедшие более 30 лет. Оригинальная модель для бега комплектовалась встроенным в пятку компьютерным чипом, который мог записывать преодоленное расстояние, затраченное в пути время и сожженные калории и передавать эти данные на экран компьютера Apple IIe, Commodore 64 или IBM PC посредством 16-контактного коннектора.

Новая модель похожа на предшественницу только внешне, а к смартфону она подключается по Bluetooth. Смарт-обувь комплектуется 3-осевым акселерометром, светодиодными индикаторами и USB-портом для зарядки.

Новые RS-Computer выйдут ограниченным тиражом в 86 штук, причем каждая пара будет пронумерована. Купить их можно 13 декабря в фирменных магазинах Puma в Берлине, Токио и Лондоне. Цена не уточняется.

RS-Computer 1986 заявляются как "первые в мире компьютеризированные кроссовки", что не совсем так. Двумя годами ранее, в 1984-м, Adidas выпустила модель Micropacer с функциями записи дистанции, скорости бега и сожженных калорий. Эти данные отображались прямо на язычке ботинок. Правда, у этой смарт-обуви не было ни одного порта, позволяющего подключить её к ПК.