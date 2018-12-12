Российская система качества (Роскачество), являющаяся участником международной ассоциации потребительских исследований ICRT, выявила лучшие мобильные приложения по покупке авиабилетов. Эксперты рассмотрели почти два десятка тревел-программ для Android и iOS и оценили их по 77 показателям.

В исследовании участвовали приложения двух типов: метапоисковики (Aviasales, Skyscanner, "Яндекс.Авиабилеты", KAYAK, BiletyPlus, momondo, Wego), которые агрегируют информацию из разных источников и позволяют составить сложный маршрут из рейсов нескольких авиакомпаний, и билетные агентства, которые занимаются непосредственной продажей билетов. По итогам анализа Роскачество признало лучшим метапоисковиком для обеих платформ Aviasales, лучшим агентством — Trip.com.

Наибольшее внимание уделялось функциональности приложений. Лучшие по этому критерию среди агентств — "Связной Трэвел: Авиабилеты" и Aerobilet. Самые функциональные метапоисковики — Aviasales и Skyscanner. "У перечисленных сервисов отлично реализованы функции поиска, фильтрации и сортировки, также есть доступ к календарю цен, а любой маршрут можно добавить в избранное, чтобы следить за динамикой цены", — сказали в Роскачестве.

Приложения дополнительно оценивались по качеству обслуживания (допуслуги при оформлении билета, консультация по телефону и в онлайн-чате, штрафы за возврат билеты и так далее). По уровню сервиса лучшими были признаны метапоисковики Aviasales и Wego, среди агентств — Trip.com, OneTwoTrip, OZON.travel, Tickets.ru.

В целом, высоких баллов удостоились многие рассмотренные Роскачеством приложения. Ни в одном не была обнаружена навязчивая реклама и все соблюдали требования по безопасности, передавая персональные данные в зашифрованном виде. Однако самой "прожорливой" в плане энергии оказалась Kiwi.com для Android — за что и получила 2,5 балла (средняя оценка по этой группе — 4,7).

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Роскачества. Настроив фильтры, пользователи могут сформировать собственную выборку по личным критериям. Программы можно упорядочить по рейтингу, удобству использования, безопасности, надежности, функциональности и другим параметрам.

Роскачество регулярно тестирует широкий ряд продукции: от продовольственных товаров и алкоголя до одежды и электроники. Оценивает организация и другой софт: например, антивирусы для Windows, приложения для поиска работы и недвижимости. По результатам проверок лучшим отечественным продуктам присваивается государственный "Знак качества", свидетельствующий о соответствии высоким стандартам.