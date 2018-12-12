Экспертный совет по программному обеспечению при Минкомсвязи собирается ужесточить требования к продуктам, включаемым в реестр отечественного ПО. Если от плана не откажутся, из реестра уберут все разработки, основанные на иностранных СУБД, серверах приложений и платформах.

Включение в реестр отечественного ПО дает плюсы при участии в конкурсах на госзакупки. Разработчикам, чьи продукты основаны на иностранных решениях, дали полгода на "исправление", иначе из реестра их исключат — об этом, пишет "Коммерсант", стало известно из опубликованного протокола прошедшего в ноябре заседания экспертного совета.

Как пояснил изданию член экспертного совета, управляющий директор "Росплатформы" Владимир Рубанов, на такой шаг решено пойти ради заказчиков, которые находятся под западными санкциями или рискуют попасть под них — у них должна быть возможность работать на полностью российских технологиях. Это, в первую очередь, государственные органы, предприятия ВПК и госкорпорации.

Издание приводит оценку экспертов организации "Отечественный софт", согласно которой в результате введения новых требований из реестра могут исчезнуть до 30% программных продуктов — под формулировку "ПО иностранного происхождения" попадает много свободно распространяемых разработок. А представители российских софтверных компаний отмечают, что нормальный цикл разработки ПО составляет полтора-три года, и шесть месяцев на отказ от зарубежных СУБД и платформ — слишком мало.