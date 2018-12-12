Суд в Канаде принял решение освободить под залог Мэн Ваньчжоу — финансового директора Huawei и дочь основателя китайского IT-гиганта Жэня Чжэнфэя. Топ-менеджера задержали в начале декабря в Ванкувере по запросу властей США.

Залог в размере 10 млн канадских долларов (примерно 7,5 млн долларов США) внесут сама Мэн совместно с мужем, а также ряд их близких друзей. Также ей предстоит самостоятельно оплатить круглосуточное физическое и электронное наблюдение: до окончания слушаний о ее выдаче в США за Мэн будут постоянно следить два охранника и водитель, а сама она обязана носить GPS-маячок.

Следующие слушания состоятся 6 февраля. Власти США утверждают, что Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение финансовые организации, обманом вынудив их нарушить режим санкций против Ирана. Расследование связано с гонконгской компанией Skycom Tech, ведущей бизнес в Иране и частично принадлежащей Hauwei. Мэн некоторое время занимала место в совете директоров Skycom.