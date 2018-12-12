Компания Mozilla, занимающаяся разработкой браузера Firefox, выпустила 64-ю версию приложения для компьютеров и Android-устройств. Главными нововведениями стали улучшенное управление вкладками, "умные" рекомендации и новый диспетчер задач (Task Manager). На Mac и Linux производительность браузера выросла за счет оптимизации времени соединения (Clang LTO). Для пользователей Windows эта функция была включена в Firefox 63.

Firefox 64 начал рекомендовать функции браузера, сервисы и расширения — "в зависимости от того, как вы пользуетесь интернетом", сказали в Mozilla. Например, если пользователь часто обращается к переводчику Google, ему могут посоветовать установить плагин To Google Translate. При этом эта функция, подчеркнули в компании, не подглядывает за историей посещений и не работает в режиме приватного просмотра.

Новая версия браузера теперь позволяет сгруппировать несколько вкладок, чтобы их можно было удобно перемещать, закрывать, добавлять в закладки или прикреплять к панели вкладок. Благодаря новому диспетчеру задач (Task Manager) можно узнать, какая из вкладок потребляет слишком много энергии и разряжает батарею ноутбука или Android-смартфона. Чтобы его открыть, нужно ввести в адресную строку about:performance.

На Android, сказали в Mozilla, также была улучшена скорость прокрутки экрана и повышена общая производительность браузера. Мобильная версия Firefox 64 уже доступна для скачивания из Google Play. Версию для ПК можно загрузить с сайта Mozilla.