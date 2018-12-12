Компания Google в рамках проекта "Год в Поиске" собрала самые быстрорастущие запросы пользователей Рунета в уходящем году. Их поисковик разделил на несколько категорий: "События", "Люди", "Утраты", "Имена чемпионата мира по футболу", "Как стать?" и "Мемы".

Списки составлены с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика в этом году по сравнению с прошлым, сказали в Google. Главными событиями для рунетчиков в 2018-м стал Чемпионат мира по футболу, прошедший в России летом, Зимние Олимпийские игры в Корее, трагедия в Кемерово, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Президентские выборы в России заняли только пятое место.

Среди персон самыми востребованными оказались боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, американская актриса Меган Маркл, вышедшая замуж за принца Гарри, Настя Рыбка, политик Павел Грудинин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

2018-м запомнился и печальными событиями. Из числа ушедших из жизни людей рунетчики чаще всего спрашивали о Стивене Хокинге, Иосифе Кобзоне, XXXtentacion, Олеге Табакове и Стэне Ли. Пользователи, которые хотели сменить в уходящем году профессию, интересовались, как стать блогером, моделью, наблюдателем на выборах, программистом и космонавтом.

Из героев Чемпионата мира по футболу россиян больше всего волновали Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Александр Головин, Марио Фернандес и Станислав Черчесов. В первую пятерку по мемам вошли "Илон Маск", "Мышь крадется", "Момо", "За себя и за сашку" и "Сын маминой подруги".