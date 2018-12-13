Смартфоны Apple следующего поколения, которые выйдут в 2019 году, станут тоньше и легче благодаря дисплейным технологиям Samsung. Об этом сообщает корейское издание ETNews, ссылаясь на осведомленные источники в цепи поставок.

Как минимум одна модель "айфона" 2019-го получит технологию под названием Y-Octa, которая подразумевает встраивание сенсорного слоя прямо в OLED-панель. У нынешних аппаратов тач-панель отделена и располагается между экраном и защитным стеклом. Убрав промежуточный слой, новая конструкция позволит не только сделать устройства тоньше и легче, но и сократить производственные издержки.

По информации ETNews, новая технология Samsung будет готова к следующему году. Начальные объемы поставок будут ограничены, поэтому первой OLED-панель с сенсорными датчиками, вероятно, получит старшая модель iPhone 2019.

Samsung долгое время была единственным поставщиком OLED-дисплеев для iPhone X и iPhone XS/XS Max. Монополию разрушила LG в сентябре. Корейцы сумели избавить фирму Тима Кука от "экранозависимости", освоив технологию производства панелей на органических светодиодах в крупных масштабах, удовлетворяющую строгим стандартам качества Apple.