Российская компания Caviar, занимающаяся продажей коллекционных модификаций устройств популярных марок с применением дорогостоящих материалов, представила версию смартфона iPhone XS, совмещенную с "умными" часами Apple Watch. WatchPhone из коллекции Swiss Dreams с 64 гигабайтами памяти с можно заказать за 1 400 000 рублей.

"Корпус смартфона украшен великолепным изображением земного шара с рельефными золотыми континентами, а по центру этого необычного 'глобуса' проходят часы Apple Watch 4, как будто наглядно демонстрируя свою экспансию, — сказано на сайте производителя. — Невероятная идея соединить Apple iPhone и Apple Watch воедино породила оригинальный и яркий симбиоз двух самых современных и желанных гаджетов сегодняшнего дня".

WatchPhone комплектуются часами Apple Watch 4-го поколения с ремешком миланского плетения. Максимальная модификация, с моделью iPhone XS Max на 512 ГБ, обойдется на 48 тысяч рублей дороже.

Обычно смарт-часы Apple Watch служат для чтения уведомлений с "айфона" и предоставления более точных данных о здоровье за счет датчиков, расположенных на "спинке". Однако зачем кому-то может понадобиться смартфон с встроенными в него часами, непонятно. Каким образом владельцы WatchPhone могут заряжать Apple Watch и снимаются ли они вообще, тоже неясно.