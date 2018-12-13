В 2019-м увидят свет процессоры Intel линеек Core и Xeon, использующие новую архитектуру — Sunny Cove ("Солнечная бухта"). Новые наборы инструкций, используемые в этих чипах, позволят значительно увеличить производительность в некоторых типах задач, таких как криптография или сжатие данных. Процессоры Sunny Cove будут (наконец-то!) выпускаться по 10-нанометровому технологическому процессу, который Intel долгое время не удавалось запустить в коммерческом масштабе.

Хотя архитектура в значительной степени является производной от Skylake, пишет Ars Technica, ее усовершенствовали. Увеличено число выполняемых параллельно инструкций, при этом снижена задержка и увеличены некоторые буферы и кэши инструкций и данных.

Например, кэш данных первого уровня у Sunny Cove на 50% более емкий, чем у Skylake, то же относится к кэшу микроопераций и кэшу второго уровня. Их конкретный объем будет зависеть от модели чипа и его рыночного позиционирования. Как и выпускаемые в ограниченном количестве процессоры Cannon Lake, Sunny Cove поддерживают набор инструкций AVX-512, ускоряющих решение задач в спектре от векторной арифметики до нейросетевых вычислений. Дополнительные инструкции помогут новым чипам нарастить производительность на 75% в шифровании и сжатии данных.

Благодаря обновленной архитектуре работы с памятью системы на чипах Sunny Cove смогут поддерживать до 4 петабайт физической памяти, в то время как процессоры предыдущего поколения ограничены 256 терабайтами. Наконец, впервые с 2015-го года у чипов Intel значимо повысится производительность одного потока вычислений — в последние годы рост производительности достигался главным образом за счет увеличения числа ядер и потоков.

Коммерческие поставки процессоров Core, использующих архитектуру Sunny Cove, Intel планирует начать во второй половине 2019 года. В 2020-м году ожидается выход чипов с обновленной версией этой архитектуры, Willow Cove, с переработанным кэшем, новыми функциями безопасности и оптимизацией транзисторов. Годом позже появится Golden Cove, в которой обещан рост однопоточной производительности, ускорение вычислений, связанных с машинным обучением, а также улучшенная работа с сетевыми интерфейсами и 5G.