Компания Apple запланировала крупную экспансию в Техасе. В рамках плана по расширению штата на территории США производитель "айфонов" намерен построить новый кампус на севере Остина и открыть новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Лос-Анджелесе. Инвестиции в проект оцениваются в миллиард долларов.

Также в течение трех последующих лет, сказано на сайте Apple, компания значительно расширит свое присутствие в Питтсбурге, Нью-Йорке и Боулдере (штат Колорадо). В Остине на фирму Тима Кука работают 6200 человек — это крупнейший анклав Apple за пределами Купертино (штат Калифорния), где располагается её штаб-квартира.

Новые пространства общей площадью около 540 тысяч кв. м создадут еще 5–15 тысяч рабочих мест, что сделает Apple крупнейшим частным работодателем в столице Техаса. Территория кампуса будет включать примерно 200 тысяч кв. м открытого пространства, а располагаемые на ней объекты — питаться исключительно за счет возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, Apple наберет тысячу новых специалистов в Сиэтле, Сан-Диего и Лос-Анджелесе, а также "сотни" сотрудников в Нью-Йорке, Боулдере, Бостоне и Портленде (штат Орегон). За этот год компания создала в США 6 тысяч новых рабочих мест, а общее число её сотрудников превысило 90 тысяч. К 2023 году Apple намерена создать в США 20 тысяч новых рабочих мест.