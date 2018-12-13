Авторы Prisma — наделавшего шума в 2016 году фотоприложения, превращающего обычные снимки в подобие картин именитых художников, — выпустили новое творение. Именуемая "фотошопом в одно касание", Lensa автоматически ретуширует селфи, применяя для этого систему искусственного интеллекта.

ИИ-алгоритмы улучшают качество портретных фотографий, скрывает недостатки кожи, отбеливает зубы, окрашивает брови и выравнивает тон лица. "Lensa убирает дефекты с кожи лица автоматически, — говорят в Prisma Labs. — Алгоритм очищает кожу, выравнивая ее тон, при этом оставляя текстуру нетронутой и не создавая эффекта 'замыленности'".

Имеется также функция, которая имитирует эффект боке, размывая задний план. Помимо этого, Lensa умеет исправлять искажения объектива, например когда портретный снимок был сделан с близкого расстояния. "Наш алгоритм восстанавливает лицо в 3D и исправляет эти диспропорции", — объясняют разработчики.

Есть и стандартные для любого фотоприложения настройки, пишет TechCrunch. Перемещая ползунки, пользователи могут корректировать экспозицию, контрастность, резкость, температуру и насыщенность.

Lensa для iOS уже доступна для бесплатного скачивания из iTunes. Для установки требуется операционная система iOS 11.3 или более поздней версии. Платная подписка (199 рублей в месяц) дает возможность корректировать не только лицо, на и объекты на фоне. Версия для Android запланирована к релизу на январь следующего года.