Разработчик микропроцессоров, компания MediaTek представила новую на кристалле Helio P90. Главной отличительной особенностью новинки стал APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных, работающий с увеличенной скоростью. Производитель утверждает, что по мощности Helio P90 "достоен флагманских смартфонов".

APU 2.0, созданный MediaTek и встроенный в Helio P90 блок обработки данных, обеспечивает в четыре раза более производительную работу с ИИ-процессами, чем на чипсетах Helio P70 и Helio P60. При этом обеспечивается более длительное время работы аккумулятора.

Восьмиядерный Helio P90 включает два процессорных ядра ARM Cortex-A75 (на этой же архитектуре, хотя и с некоторыми модификациями, основаны "большие" ядра Qualcomm Snapdragon 845) с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Конфигурация ядер "2 + 6", как, например, у Snapdragon 710, пришла на смену более привычной для MediaTek "4 + 4". Графический процессор — Imagination Technologies PowerVR GM 9446.

За оптимальное распределение вычислительных нагрузок по различным ядрам отвечает фирменная технология MediaTek — CorePilot.

Возможностей ИИ-блока в Helio P90 достаточно для распознавания в реальном времени позы человека, а также отслеживания и анализа движений тела. Кроме того, он поддерживает Google Lens, технологию распознавания лиц, бьютификацию в режиме реального времени, определение объекта и условий съемки, технологии дополненной и смешанной реальности, а также другие улучшения для фото- и видеосъемки.

Helio P90 поддерживает одинарные камеры разрешением до 48 мегапикселей или двойные до 24 Мп + 16 Мп, а также режим видеосъемки super slow-motion в HD c частотой кадров 480FPS. Встроенный процессор изображения поддерживает сохранение данных в формате RAW.

Модуль связи в новой системе-на-чипе MediaTek поддерживает LTE Cat-12, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Первые устройства с новым процессором, как ожидается, будут представлены в первом квартале 2019 года.