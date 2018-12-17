Начинку этого бюджетного смартфона из линейки Note по традиции упаковали в практичный металлический корпус. Разработчики позаботились о свежем процессоре, "безрамочном" экране, лишенном "челки", светосильном дуэте тыловых камер, емкой батарее с быстрой зарядкой и поддержке двух типов биометрической разблокировки. Вести.Hi-tech обнаружили у Meizu Note 8 не только достоинства, но и недостатки.

С названиями у смартфонов Meizu, по-прежнему, какая-то чехарда. Когда за M3 Note (наш обзор здесь) последовал M5 Note (наш обзор здесь), это объяснили восточными суевериями, связанными с цифрой "4". Однако M6 Note сменил не M7 Note, и даже не М8 Note, а Note 8, перекликаясь, тем самым, с названием флагманского фаблета от Samsung (наш обзор Samsung Galaxy Note 8 здесь). Впрочем, больше ничего общего, кроме внушительных по размеру диагоналей экранов, между этими девайсами, конечно, нет, поскольку каждый из них представляет свой класс устройств. По части мобильной фотографии средне-бюджетный Meizu Note 8 позиционируют как полноценного преемника M6 Note, которого новинка, за счет новой платформы и оптимизации, опередила, как утверждают, еще и по энергоэффективности.

Обзор Meizu Note 8: технические характеристики

Модель: M882H

ОС: Android 8.1.0 (Oreo) с оболочкой Flyme 7.1.6.0G

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 632 (SDM632), 4 ядра Kryo 250 Gold (1,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 250 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 546

Графическая подсистема: Adreno 506

Оперативная память: 4 ГБ, LPDDR4X

Встроенная память: 64 ГБ, поддержка карт памяти microSD/HC/XC до 128 ГБ

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n/ (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (LE), microUSB (USB-OTG), 3,5-мм для аудио-гарнитуры

Экран: емкостной, сенсорный, IPS, In-Cell, диагональ 6 дюймов, разрешение 2160х1080 точек (18:9), плотность пикселей на дюйм 403 ppi, яркость 450 кд/кв. м, контрастность 1 500:1, защитное стекло 2.5D

Тыловой фото-модуль: основная камера – Sony IMX362, 12 МП (размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1.4 мкм), 6-элементный объектив, апертура f/1.9, фазовый автофокус Dual Pixel, дополнительная камера – 5 МП, 4-элементный объектив; 2-тоновая светодиодная вспышка

Фронтальная камера: 8 МП, 4-элементный объектив, апертура f/2.0, технология Face AE

Сеть: GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+, 4G FDD-LTE b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b20; 4G TD-LTE b40

Формат SIM-карт: nanoSIM (4FF)

Конфигурация лотков слота: nanoSIM + nanoSIM/microSD

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, A-GPS

Сенсоры: датчик Холла, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, датчики освещенности и приближения (инфракрасный), дактилоскопический сканер mTouch

Батарея: несъемная, 3 600 мА*ч, быстрая зарядка mCharge

Цвета: черный, красный, синий, сиреневый

Габариты: 153,6х75,5х7,9 мм

Вес: 168 г

Обзор Meizu Note 8: дизайн, эргономика

Новый смартфон в линейке Note от Meizu получил традиционный металлический корпус без каких-либо претензий на инновации. Не секрет, что алюминиевый сплав в эксплуатации оказывается, как правило, более практичным, нежели стекло.

При этом, для антенн на таком корпусе предназначены тонкие полоски из радиопрозрачного материала. Моноблок с округлыми углами и гранями предлагается теперь в четырех окрасах: черном, красном, синем и сиреневом. К тому же, он довольно тонкий и легкий. При габаритных размерах 153,6х75,5х7,9 мм и весе в 168 г, 6-дюймовый Note 8 получился даже несколько изящнее, например, 5,99 дюймового Asus ZenFone Max Pro M1 (наш обзор здесь) -- (159х76х8,45 мм, 180 г), также выполненного в алюминиевом корпусе.

Вся лицевая поверхность Note 8, включая экран, покрыта защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Без всякого выреза в матрице экрана, на сравнительно тонкой верхней плашке уместились датчики освещенности и приближения, светодиодный индикатор (с сине-белым свечением), фронтальная камера, а также декоративная решетка "разговорного" динамика.

Над пустующим небольшим "подбородком" в нижней части экрана предусмотрели классическую панель управления с кнопками "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" (пиктограммы "треугольник", "кружок", "квадрат"), которые в настройках можно заменить одной виртуальной клавишей mBack. При этом, использование жестов позволяет освободить место, занятое такими значками.

На правом ребре обосновались одинаково тонкие, но отличающиеся по длине, качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.

Левое ребро занимает закрытый слот со сдвоенным лотком, где могут разместиться, либо два модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо место второго из них займет карта расширения памяти microSD.

Верхний торец пустует отчасти потому, что второй микрофон в Note 8 отсутствует.

Разъем microUSB (меж двух крепежных винтов) на нижнем торце окружили с одной стороны 3,5-мм коннектор аудио-гарнитуры и "разговорный" микрофон, а с другой – отверстия декоративной решетки "мультимедийного" динамика. Можно было, конечно, посетовать об отсутствии разъема USB Type-C. Спору нет, в эксплуатации он, за счет своей симметричности, безусловно, удобней. Но в бюджетном аппарате от его других преимуществ не осталось бы и следа -- обычный USB 2.0 с четырьмя задействованными контактами.

Задняя панель украшена логотипом Meizu.

Здесь нашлось место 2-тоновой светодиодной вспышке, а также вертикально расположенным объективам тылового фото-модуля. Чуть ниже находится небольшая круглая площадка дактилоскопического сканера.

Благодаря приятному наощупь алюминиевому корпусу, Note 8 уверенно лежит в ладони, не пытаясь из нее выскользнуть. Сборка корпуса, как всегда, отличная.

Обзор Meizu Note 8: экран

Для экрана Note 8 выбрали 6-дюймовую IPS-матрицу со скругленными углами, но, вопреки модному тренду, без "челки". Технология Sharp IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide – оксид индия, галлия и цинка) гарантирует высокую плотность пикселей в сочетании с пониженным энергопотреблением, а также передачу "идеально" белого цвета. При разрешении 2160х1080 точек (Full HD+) и соотношении сторон 18:9, плотность пикселей на дюйм по паспорту составляет 403 ppi. В свою очередь технология In-Cell (вариант One Glass Solution), исключающая дополнительную воздушную прослойку, помимо неплохих антибликовых свойств, обещает улучшенную контрастность и хорошую цветопередачу.

Так, заявленная контрастность экрана Note 8 составляет 1 500:1, а максимальная яркость -- 450 кд/кв.м. При этом, уровень равномерной подсветки предлагается регулировать, либо вручную, либо автоматически (опция "Автояркость"). Технология мультитач позволяет обрабатывать до десяти одновременных нажатий на емкостном экране, что подтверждают результаты программы MultiTouch Tester. Настройки допускают раздельную регулировку масштаба изображения и размера шрифта.

Активируя режим защиты глаз, в том числе и по расписанию, рекомендуется вручную уменьшить количество синего цвета, а также воспользоваться экранным эффектом – "зеленое яблоко" или "желтый закат". Регулировка цветовой температуры экрана позволяет сделать оттенки более теплыми или наоборот, холодными. На вкладке "Полноэкранный режим" собраны приложения, которые могут некорректно работать в максимальном масштабе, заполняя весь экран. Олеофобное покрытие обеспечивает плавное скольжение пальца по защитному 2.5D-стеклу, а, кроме того, быстрое удаление небольших загрязнений.

Обзор Meizu Note 8: камеры

Помимо 2-тоновой светодиодной вспышки, тыловой фото-модуль Note 8 может похвастаться светосильным камерным дуэтом. При этом, основная камера на базе 12-мегапиксельного сенсора Sony IMX362 (размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1.4 мкм) получила широкоугольный 6-линзовый объектив, апертуру f/1.9 и быстрый фазовый автофокус DP (Dual Pixel). А вот вспомогательная камера, использующая 5-мегапиксельный сенсор, довольствуется 4-линзовым объективом с такой же апертурой f/1.9. Максимальное разрешение достигается при портретном соотношении сторон кадра и составляет, соответственно, 4000x3000 точек (12 МП, 4:3). Наличие дополнительной камеры позволяет добиться размытия заднего плана (эффекта боке), что особенно интересно для портретных снимков.

Двукратный цифровой зум изображения на видоискателе выполняется одиночным тапом по соответствующей пиктограмме на экране (обратным щипком картинку можно растянуть и до 8 раз). Во время тестирования несколько раз возникала ситуация, когда приложение "Камера" сообщало о прекращении своей работы в связи с перегревом, хотя корпус смартфона наощупь казался лишь теплым. Возможно, дело в промежуточной версии прошивки тестового образца.

Фронтальной камере с 8-мегапиксельным сенсором достался широкоугольный 4-линзовый объектив с апертурой f/2.0. Максимальное разрешение "самострелов" -- 3264x2448 (8 МП, 4:3). Напомним, что предшественника – M6 Note -- оснастили 16-мегапиксельным датчиком с такой же светосилой. Этому в Note 8 противопоставили обновленный режим "мейкап" с эффектами украшения, где больше внимания уделили текстуре кожи.

И тыловой, и фронтальный фото-модули умеют записывать видео с разрешением Full HD (1920x1080 точек) с частотой кадров 30 fps. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC -- видео, AAC – звук). Для фиксации таймлапсов ("Покадрово") предусмотрены временные интервалы 0,5; 1; 2; 4 и 8 секунд. Замедленная съемка, ограниченная 60 секундами, выполняется с разрешением HD (1280х720 точек).

Пиктограммы в верхней части видоискателя определяют режим вспышки, активируют опцию HDR, устанавливают таймер, предлагают фильтры или эффекты украшения, а также отсылают к настройкам, например, для выбора пропорции кадра или качества видео. В нижней части экрана находится сенсорная кнопка начала съемки с индикацией уровня (спуск затвора выполняется также качелькой регулировки громкости или тапом с удержанием по видоискателю). Рядом располагается значок для переключения с основной камеры на фронтальную и обратно. Нужный режим съемки, включая "Портрет", "Авто" или "Видео", выбирается горизонтальными свайпами. Тапом по пиктограмме "Ещё" выполняется переход к странице дополнительных режимов, в число которых входят, в том числе, "Вручную", "Панорама", "Сканер", "Квадрат" (по умолчанию для Instagram). Для режима "Авто" вместе с выбором точки фокусировки (тап по видоискателю) с помощью ползунка (+/-) можно настроить яркость картинки. Регулировка выдержки, светочувствительности ISO, экспокоррекции, фокусировки и баланса белого предусмотрена в режиме "Вручную". Фото с дуэта тыловых камер можно посмотреть, например, здесь. Качество снимков предсказуемо падает с ухудшением освещенности. Но, несмотря на обильные шумы, попытка хоть как-то передать оттенки ночного неба вполне удалась.

Обзор Meizu Note 8: звук

Громкий "мультимедийный" динамик не может похвастаться столь же высоким качеством звука. Штатные средства смартфона, включая приложение "Музыка", позволяют прослушивать файлы с расширениями FLAC, WAV, APE, созданные кодеками для сжатия аудиоданных без потери качества. Кстати, этот медиаплеер можно выключать через заданное время (15, 30, 45 или 60 минут), благодаря таймеру, встроенному в программу.

Заметим, что базовый чипсет смартфона обещает неплохие параметры воспроизведения звука: динамический диапазон 130 дБ, коэффициент нелинейных искажений -109 дБ, а выходная мощность динамика 4 Вт. При использовании беспроводных Bluetooth-наушников, поддерживающих, например, кодек aptX или aptX HD, обеспечивается аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio).

В настройках "Музыки" только для проводных аксессуаров, можно воспользоваться эффектами Square Sound ("3D-эффекты", "Мощный бас", "Чистый голос", "Живая музыка") или 10-полосным эквалайзером с пятью пресетами, включая пользовательский. Монофонические записи (44,1 кГц) программа "Диктофон" сохраняет в файлах формата MP3. Напомним, что второй микрофон в смартфоне отсутствует.

Обзор Meizu Note 8: начинка, производительность

В качестве "мотора" для Note 8 выбрали SoC Qualcomm Snapdragon 632 (техпроцесс 14 нм). Мобильная платформа, пришедшая на смену Snapdragon 626/625, предлагает на 40% повышенную производительность за счет комбинации двух квартетов 64-разрядных ядер Kryo 250 Gold (высокопроизводительных) и Kryo 250 Silver (энергоэффективных), работающих на тактовых частотах до 1,8 ГГц. Кроме того, 10% прирост в скорости графики обязан ускорителю Adreno 506 (OpenGL ES 3.2, Vulkan). Помимо сопроцессора Hexagon 546, новая платформа оснащена модемом X9 LTE (Cat.7/Cat.13) и поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+, а также сдвоенные камеры с 13-мегапиксельными датчиками (или одну 21-МП). Помимо прочего, в активе значатся Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n, Bluetooth 5.0, USB 3.1, NFC, Quick Charge 3.0 и т.д. Базовую конфигурацию дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Тестирование Meizu Note 8. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Meizu Note 8. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Meizu Note 8. Результаты в бенчмарке 3DMark

Результаты тестов вполне соответствуют средне-бюджетному классу Note 8.

В смартфоне предусмотрели 64 ГБ встроенной памяти. Для расширения этого хранилища рекомендуется воспользоваться картой памяти microSD/HC/XC максимальным объемом до 128 ГБ. Однако в таком случае придется пожертвовать установкой второй SIM-карты (формата nanoSIM). Временно расширить доступное хранилище можно также, благодаря поддержке технологии USB-OTG, за счет подключения USB-флэшки.

Две nanoSIM-карты (формат 4FF) оперируют с одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby), иными словами, обе SIM-карты активны, но, когда занята одна, недоступна и другая. В списке частотных диапазонов FDD-LTE присутствует "российская тройка" – b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). Набор беспроводных коммуникаций также включает 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 aс/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2 (LE). А вот интерфейс NFC, увы, не предусмотрен. Так что в компании с Note 8 можно забыть о бесконтактных платежах, включая Google Pay (G Pay).

Для определения местоположения и навигации встроенный приемник рассчитывает на спутники группировок GPS, ГЛОНАСС и BDS, что подтверждают результаты программы GPS Test. Предусмотрена также поддержка технологии A-GPS (координация по Wi-Fi и сотовым сетям).

Обзор Meizu Note 8: автономность

Объем литий-полимерного аккумулятора, которым оснастили Note 8 (3 600 мА*ч), по сравнению с предшественником (4 000 мА*ч), заметно уменьшился. Однако, производитель утверждает, что новинка показывает автономность даже на 10% выше, несмотря на потерю в емкости батареи. Кстати, заботиться о ее наполнении призван 24-ваттный адаптер питания UP1220E (5 В/9 В/12 В, 2 А), который поддерживает технологию быстрой зарядки mCharge. Залить "полбака" удается примерно за полчаса, что при скоротечных утренних сборах придется как нельзя кстати. Очень приятная опция для бюджетного смартфона. А вот набор тестовых видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 8,6 часа.

В разделе "Батарея" рекомендуются два режима энергосбережения, в том числе и "Супер-режим", которые экономят заряд аккумулятора, в зависимости от доступной функциональности смартфона. В настройках предлагается остановиться на максимальной производительности, либо соблюсти баланс между производительностью и автономностью.

Обзор Meizu Note 8: особенности программного обеспечения

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет фирменная оболочка Flyme 7.1.6.0G, где ярлыки программ, папки и виджеты размещаются прямо на рабочих столах. На шторке уведомлений есть место для оперативного доступа к 15 значкам быстрых настроек, а также ползунку регулировки яркости. В ряде случаев пригодится так называемый "Легкий режим" с крупными пиктограммами и шрифтами.

Если на смартфоне установлено много приложений, то стоит воспользоваться функцией для их быстрого запуска. Для этого нужно просто провести пальцем вдоль правой (или левой) грани экрана, найти в алфавитном списке искомую программу и, не отрывая палец, навести его на ее ярлык. Приложение запустится, если отпустить палец. А вот в меню быстрого доступа, которое вызывается свайпом снизу-вверх по экрану, легко найти ссылки на последние четыре запущенных приложения. Ну и еще один "лайфхак" от Flyme 7 -- передать файл со смартфона на смартфон, находящихся в одной Wi-Fi сети, удобно через автоматически формируемый QR-код.

Для управления смартфоном можно выбрать между стандартной панелью навигации Android (пиктограммы "Назад", "Домой", "Недавние приложения"), виртуальной кнопкой mBack и жестами.

В разделе "Спец. возможности" собрали вместе жесты для быстрого пробуждения смартфона, а также "умные" жесты для дополнительного "колечка" с регулируемой прозрачностью. Там же предусмотрели активацию игрового режима.

В зависимости от установленной настройки, список открытых на смартфоне приложений отображается по горизонтали или вертикали. Запущенную программу можно защитить от закрытия, скрыть содержимое ее экрана при листании, или (если возможно) открыть в одном из двух окон, на которые делится экран.

Дактилоскопический сканер mTouch на задней панели (с регистрацией до пяти отпечатков пальцев) распознает папиллярный узор под любым углом (360 градусов) за 0,2 секунды. С его помощью можно ограничить несанкционированный доступ к смартфону, а также вход в хранилище и запуск выбранных приложений.

Упростить разблокировку смартфона позволяет процедура распознавания лица с помощью фронтального фото-модуля. По скорости она, как говорят, практически не уступает сканированию отпечатка пальца. По крайней мере, такой способ разблокировки часто просто удобней, хотя и он не обеспечивает высокий уровень информационной безопасности.

Интересно, что смартфон поддерживает отправку сигнала SOS, для активации которого следует пять раз нажать кнопку питания/блокировки. После чего автоматически вызывается служба 112, а также выполняется рассылка сведений о местоположении контактам, добавленных как экстренные.

Подключившись к Wi-Fi сети, можно не только оценить ее состояние, но и измерить реальную скорость обмена.

Обзор Meizu Note 8: покупка, выводы

Новая модель смартфона Meizu с претенциозным названием Note 8 обошлась без изысков в экстерьере, во многом довольствуясь традиционной внешностью. В практичный алюминиевый корпус удачно вписался "безрамочный" дисплей в пропорции 18:9, который обошелся без модной ныне "челки". Помимо этого, начинка смартфона может похвастаться свежим процессором, неплохим тыловым дуэтом камер, емкой батареей с быстрой зарядкой, а также поддержкой двух типов биометрической разблокировки.

Среди недостатков Note 8 в первую очередь стоит, пожалуй, отметить альтернативную установку второй SIM-карты и карты памяти, а также отсутствие интерфейса NFC.

Достойным соперником Note 8 может выступить уже упоминаемый выше Asus ZenFone Max Pro M1. Выполненный на "чистом" Android он получил более шустрый процессор (Snapdragon 636 против Snapdragon 632), отдельный слот для карты памяти microSD, интерфейс NFC и аккумулятор повышенной емкости (5 000 мА*ч против 3 600 мА). Правда, у него нет столь же быстрой зарядки, а в Wi-Fi-модуле отсутствует высокочастотный диапазон (5 ГГц).

Итоги обзора Meizu Note 8

Плюсы:

Практичный металлический корпус

Свежий процессор

"Безрамочный" дисплей

Неплохой тыловой дуэт камер

Емкая батарея с быстрой зарядкой

Поддержка двух типов биометрической разблокировки (лицо, отпечатки пальцев)

Минусы:

Отсутствие интерфейса NFC

Альтернативная установка второй nanoSIM-карты или карты расширения памяти