Компания Huawei анонсировала свой первый смартфон со встроенной в экран селфи-камерой — Nova 4. В верхнем левом углу его 6,4-дюймового дисплея сделан вырез, в котором разместилась 25-мегапиксельная "фронталка" (f/2.0), а сзади нашлось место для трех объективов.

Конфигурация камер зависит от модели. Старший вариант Nova 4 оснащается основным 48-мп фотомодулем (f/1.8), который дополняют 16-мп "широкоуголка" (f/2.2) и 2-мп датчик глубины (f/2.4). Стандартная, более дешевая версия комплектуется 20-мп основным объективом (f/1.8).

В устройстве применяется процессор Kirin 970 — как у семейства Huawei P20, — но оперативной памяти у новинки больше: 8 гигабайт. "Фронталка" встроена в 6,4-дюймовый ЖК–экран с IPS-матрицей (2310х1080 пикселей). Также смартфон несет на борту накопитель объемом 128 гигабайт и аккумулятор емкостью 3750 мАч. Сзади расположен сканер отпечатков пальцев. Работает Nova 4 на Android 9.0 с установленной поверх оболочкой EMIU 9.0.1.

В Китае Nova 4 будет продаваться за 3399 юаней (около $490), "обычная" версия без 48-мп камеры — за 3099 юаней ($450).

На прошлой неделе свой первый "дырявый" смартфон показала Samsung. Диаметр отверстия на лицевой панели Galaxy A8s составляет 6,7 миллиметра, а у Nova 4, судя по снимкам, он меньше. Влияет ли это на качество снимков, сделанных на фронтальную камеру, пока непонятно.