Журналисты Forbes проверили надежность систем биометрической идентификации, применяемых во флагманских Android-смартфонах и iPhone X. Когда к устройствам приставили искусственную голову, распечатанную на 3D-принтере, модели на Android (LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 8 и OnePlus 6) провалили тест на безопасность, приняв подделку за настоящее лицо. Технология Face ID в "айфонах" повержена не была.

Высокоточная копия головы пользователя была создана на студии Backface в Великобритании. Сначала инженеры отсканировали лицо с использованием 50 камер, после чего сшили изображения воедино и распечатали 3D-модель на принтере.

Самым ненадежным оказался OnePlus 6, который почти всякий раз признавал в подделке владельца и снимал блокировку. Лучше показали себя Android-устройства производства Samsung: когда S9 и Note 8 не поддавались, журналисты, немного поэкспериментировав с углами и освещением, все же сумели их обмануть. Вскрыть iPhone X им не удалось ни разу.

Производители реализуют биометрические технологии по-разному. TrueDepth-камера в "айфонах", например, сочетает инфракрасные осветители, "проекторы точек" и камеры для построения карты глубины, в то время как многие Android-смартфоны полагаются исключительно на "фронталку", что не так безопасно.

Однако крупные бренды и не называют функцию сканирования лица самой защищенной формой аутентификации. Например, при первом включении G7 компания LG предупреждает пользователей, что "распознавание лица — это вторичной метод разблокировки, что делает ваш телефон менее безопасным". А у аппаратов Samsung таким способом, к примеру, нельзя оплатить покупки в Samsung Pay. Предпочтительнее использовать сканер отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или PIN-код.