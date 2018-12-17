Создатель магазина Cydia — аналога App Store для i-устройств, прошедших процедуру "джейлбрейка", — Джей Фримен объявил о скором закрытии сервиса. Программист сообщил, что на этой неделе у пользователей будет отключена возможность совершать покупки, и порекомендовал отвязать аккаунты PayPal от Cydia.

При этом у пользователей останется доступ к ранее совершенным покупкам, а также возможность скачивать "твики" (модификации, расширяющие функциональность iOS) из сторонних репозиториев. К закрытию Cydia, сказал Фримен, его побудили личные и финансовые причины. "Я теряю деньги на этом сервисе и я не горю желанием его поддерживать", — написал он в посте на Reddit.

Cydia был запущен около десяти лет назад. Доступ к альтернативе App Store имеют только "разлоченные" устройства, позволяющие устанавливать программы из любых источников.

Сейчас "джейлбрейки" уже не так актуальны, как раньше. Несколько лет назад к "отмычке" прибегали в основном для того, чтобы установить на iPhone виджеты, клавиатуры и различные "твитки", расширяющие функции iOS.

Однако в последние годы Apple довела "операционку" до ума, включив в том числе поддержку сторонних клавиатур и тех же виджетов. Более того, велик риск вместо взломанного iPhone получить безжизненный "кирпич", а любое устройство, прошедшее такую операцию, автоматически лишается гарантийной поддержки.