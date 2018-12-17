Один из основателей видеоплатформы Vine для обмена "цикличными" роликами и приложения-викторины HQ Trivia Колин Кролл был найден мертвым на своей квартире в Нью-Йорке. По неподтвержденной информации, 34-летний программист скончался от передозировки наркотиками, сообщает TMZ.

Vine основали Дом Хофманн, Колин Кролл и Рас Юсупов в июне 2012-го. Уже в октябре того же года, еще до официального запуска, проект выкупила Twitter. Работу платформа начала в январе 2013-го, став популярным форматом для публикации зацикленных (как правило, вирусных и юмористических) роликов длительностью до шести секунд. Пик роста Vine пришелся на декабрь 2015 года: им пользовались 200 миллионов человек в месяц.

Twitter развивала Vine очень медленно, а с появлением поддержки Instagram видео в 2013-м внедрение новых функций практически прекратилось. Кролл оставался на посту технического директора и руководителя проекта до 2014 года. Когда из Twitter ушел Хофманн, Кролл взял на себя функции сооснователя, но позже уволился сам. В конце 2016-го Vine был закрыт: компания отозвала приложение из магазинов, а команду разработчиков распустила.

В прошлом месяце Хофманн объявил о перезапуске Vine. Он сообщил, что "духовный преемник" почившего видеосервиса откроется весной 2019 года.

Кролл и Юсупов запустили в прошлом году интерактивную онлайн-викторину HQ Trivia, ставшую хитом в App Store. Однако в последние месяцы пользовательская база проекта начала сокращаться, а на Кролла поступали жалобы за неподобающее поведение на работе.