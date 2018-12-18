Компания Google объявила о намерении инвестировать миллиард долларов в создание нового кампуса на Хадсон-сквер в Нью-Йорке. В крупнейшем городе в США на Google уже работают 7 тысяч человек, и поисковик хочет удвоить эту цифру в течение следующих десяти лет.



Территория на Хадсон-сквер площадью 1,7 миллиона квадратных футов (примерно 157 000 кв. м) будет служить в качестве "основного места" для организации международного бизнеса, сообщили в Google. Сотрудники заедут в два здания на улице Хадсон-стрит к 2020 году, третий офис на Вашингтон-стрит откроется два года спустя.

Весной Google закрыла сделку, купив за $2,4 миллиарда комплекс зданий Chelsea Market напротив собственной штаб-квартиры в Нью-Йорке. Ранее в этом году, напомнила финансовый директор Google Рут Порат, компания открыла новые офисы и дата-центры в Детройте, Боулдере, Лос-Анджелесе, Теннесси и Алабаме.

На прошлой неделе о планах вложить $1 миллиард в строительство нового офиса на территории США заявила Apple. Производитель "айфонов" намерен построить кампус на севере Остина, создать там еще 5–15 тысяч рабочих мест, а также открыть новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Лос-Анджелесе.