Такси-сервис Uber готовится захватить новые города в США и Европе с помощью своего бизнеса по аренде электровелосипедов и скутеров — JUMP. Компания создает команду в Амстердаме, Лондоне и Париже, а также в Майами и Далласе. Сейчас JUMP работает в десяти городах США и лишь в одно европейском — в Берлине. Причем сейчас, как правило, зона работы JUMP ограничена всего несколькими районами, рассказывает ведущий передачи Вести.net Филипп Трофимов.

По данным издания Business Insider, компания вынуждена активно развиваться. В следующем году она намерена провести IPO, а расширение бизнеса положительно скажется на оценке инвесторами. Кроме того, такой подход укладывается в стратегию развития всего Uber.

Подход Uber к экспансии довольно интересен. Сначала развивать направление такси, потом — подтягивать все остальное, и там уже помогают налаженные связи с чиновниками. У сервиса уже есть партнерства с площадками каршеринга: в некоторых странах арендовать машину можно прямо из приложения Uber. Помимо этого, действуют аналогичные соглашения с сервисами карпулинга (совместных поездок). Заработало партнерство с компаниями по продаже билетов на автобусы и поезда.

Uber поглотил JUMP всего полгода назад, и компания обещает, что следующие полгода будут куда более заметными. Особую надежду руководство возлагает на выстраивание гибридных сервисов в формате Uber и JUMP, то есть такси плюс велосипед, ну или самокат.