Компания LG готовится к старту продаж первого в мире гибкого телевизора. Выход устройства с 65-дюймовой OLED-панелью, которая способна сворачиваться в трубочку, намечен на следующий год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Прототип сворачивающегося ТВ корейцы показали на выставке CES 2018 в январе. Когда им не пользуются, его дисплей съезжает в тумбу (судя по всему, она же служит в качестве саундбара), что экономит место и облегчает переноску.

Видимой может быть оставлена только часть экрана. Немного свернув ТВ, пользователи могут удобно смотреть видео с отличным от стандартного соотношением сторон, без черных полос сверху и снизу, а также выносить виджеты с часами, прогнозом погоды или фотогалереей.

Потребительскую модель сворачиваемого в рулон телевизора LG может анонсировать на CES в январе 2019-го. По информации сайта Engadget и блогера Эвана Бласса (@evleaks), заслужившего надежную репутацию за достоверность своих утечек, на том же мероприятии будет представлен первый складной смартфон LG.

На февральской выставке MWC 2019, как ожидается, фирма покажет смартфон с 5G-модулем. Новинка будет выпущена в первой половине следующего года в партнерстве с американским оператором Sprint.