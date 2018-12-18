Компания Google приостановила сбор данных для проекта Dragonfly, направленного на запуск в Китае поисковика, фильтрующего выдачу в соответствии с цензурными ограничениями. По сведениям издания The Intercept, фирма отложила запуск приложения на неопределенный срок после выступления в конгрессе США гендиректора Google Сундара Пичаи.

Представ перед Юридическим комитетом Палаты представителей на прошлой неделе, Пичаи неоднократно заверял конгрессменов, что у Google "нет планов" по запуску поискового продукта в Китае. В компании и ранее заявляли, что ведут исключительно "исследовательскую" работу и "находится вдалеке от запуска поискового продукта" в КНР.

На заморозку противоречивого проекта повлиял и раскол внутри самой компании, указывает издание. Ранее письмо к руководству Google подписали свыше 400 сотрудников, выразив протест в связи с разработкой подцензурного поисковика. Другая группа, напротив, поддержала инициативу.

О секретном проекте Google под рабочим именем Dragonfly стало известно в начале августа. Как сообщали СМИ, фирма использовала принадлежащий ей домен 265.com, чтобы изучать поисковые предпочтения китайцев и настраивать алгоритмы для собственного приложения. 265.com служил в качестве входной страницы, перенаправляя все запросы на Baidu — крупнейшую в стране поисковую систему.

The Intercept отмечает, что недавно 265.com был закрыт. В результате команда Dragonfly потеряла ценный источник информации, что сильно затруднило дальнейшую работу над проектом.

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Планировалось, что спецверсия Google для китайского рынка будет блокировать любые ресурсы, признанные местными цензурными органами как нежелательные. Вместо них в выдаче должны были показываться пустые страницы. Например, новая программа Google могла бы прятать ссылки про события на площади Тяньаньмэнь, где в 1989 году была жестоко подавлена студенческая демонстрация.

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