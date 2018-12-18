Компания Google приостановила сбор данных для проекта Dragonfly, направленного на запуск в Китае поисковика, фильтрующего выдачу в соответствии с цензурными ограничениями. По сведениям издания The Intercept, фирма отложила запуск приложения на неопределенный срок после выступления в конгрессе США гендиректора Google Сундара Пичаи.

Представ перед Юридическим комитетом Палаты представителей на прошлой неделе, Пичаи неоднократно заверял конгрессменов, что у Google "нет планов" по запуску поискового продукта в Китае. В компании и ранее заявляли, что ведут исключительно "исследовательскую" работу и "находится вдалеке от запуска поискового продукта" в КНР.

На заморозку противоречивого проекта повлиял и раскол внутри самой компании, указывает издание. Ранее письмо к руководству Google подписали свыше 400 сотрудников, выразив протест в связи с разработкой подцензурного поисковика. Другая группа, напротив, поддержала инициативу.

О секретном проекте Google под рабочим именем Dragonfly стало известно в начале августа. Как сообщали СМИ, фирма использовала принадлежащий ей домен 265.com, чтобы изучать поисковые предпочтения китайцев и настраивать алгоритмы для собственного приложения. 265.com служил в качестве входной страницы, перенаправляя все запросы на Baidu — крупнейшую в стране поисковую систему.

The Intercept отмечает, что недавно 265.com был закрыт. В результате команда Dragonfly потеряла ценный источник информации, что сильно затруднило дальнейшую работу над проектом.

Планировалось, что спецверсия Google для китайского рынка будет блокировать любые ресурсы, признанные местными цензурными органами как нежелательные. Вместо них в выдаче должны были показываться пустые страницы. Например, новая программа Google могла бы прятать ссылки про события на площади Тяньаньмэнь, где в 1989 году была жестоко подавлена студенческая демонстрация.